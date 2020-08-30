Bakan Akar: TSK vatanımızı korumakta azimlidir, kararlıdır, buna muktedirdir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK vatanımızı, milletimizi, milli, manevi değerlerimizi, uluslararası hak ve menfaatlerimizi korumakta azimlidir, kararlıdır, buna muktedirdir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK vatanımızı, milletimizi, milli, manevi değerlerimizi, uluslararası hak ve menfaatlerimizi korumakta azimlidir, kararlıdır, buna muktedirdir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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