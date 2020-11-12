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Bakan Akar: Türkiye’yi Ege karasularına ve Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye’yi Ege Denizi’nde karasularına ve Doğu Akdeniz’de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar: Türkiye’yi Ege karasularına ve Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya devam edeceğiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, "Türkiye’yi Ege Denizi’nde karasularına ve Doğu Akdeniz’de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz." dedi.

Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi ile ilgili Akar, Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacağını kaydetti.

Akar, FETÖ ile mücadele ile ilgili de 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’dan toplam 20 bin 571 personelin ihraç edildiğini söyledi. 

S400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi
Bakan Akar, "Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Akar, S400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ile ilgili de "Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazır olduklarını belirten Akar, ortak çalışma grubu teklifinin halen masada olduğunu kaydetti.

"Koronavirüs ile mücadelede en başarılı ordulardan biriyiz"
Koronavirüs ile mücadeleye de değinen Milli Savunma Bakanı Akar, "Koronavirüs ile mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Bu konuda dünyada en başarılı olan ordulardan biriyiz." ifadelerini kullandı.

Akar, operasyon bölgelerinde kara, deniz ve havada, tüm birliklerde faaliyetler salgından etkilenmeden planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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