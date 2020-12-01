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Bakan Akar ve komutanlar, gazilerle birlikte fidan dikti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, gazilerle birlikte sınır ötesi harekatlarda şehit düşen kahramanların anısına Bilkent'te fidan dikti.
Bakan Akar ve komutanlar, gazilerle birlikte fidan dikti

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Bilkent'te yapımı devam eden Gazi Konuk Evi inşaatında incelemelerde bulundu. Tesise ilişkin bilgi alan, inşaatta incelemelerde bulunan Akar ve Komutanlar daha sonra tesis içindeki fidan dikim alanına geçti. Burada Akar ve TSK komuta kademesi, gazilerle birlikte, sınır ötesi harekatlarda şehit düşen kahramanların anısına fidan dikti.

'ONLAR BİZLERİN İLHAM KAYNAĞIDIR'

Gazilerle sohbet eden Akar, onların kahramanlıklarının tüm millet tarafından şükran ve minnetle yad edildiğini söyledi. Gazilerin fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını dile getiren Akar, "Bu toprakların vatan olmasında sizlerin büyük katkısı var" dedi.

Şehit ve gazileri ulu bir ağacın kökleri olarak nitelendiren Akar, "Bizleri bu mukaddes toprağa ebediyen bağlayan ulu köklerimiz. Vatanı, milleti, ezanı ve bayrağı için canını, kanını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları milletimizin hafızasında, gönlünde daima yaşayacaktır. Onlar bizlerin ilham kaynağıdır" diye konuştu.

MAYIS AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Öte yandan, Gazi Konuk Evi inşaatının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor. 754 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden 3 katlı konuk evi binasında, 199 yatak kapasitesi bulunuyor.  Konuk evi ile birlikte okçuluktan, yürüyüş ve bisiklet yollarına kadar birçok imkanın da gazilere sunulması planlanıyor. Bu kapsamda 11 atış poligonu, bin 500 metrekarelik gölet ve 54 hobi bahçesinin gazilerin hizmetine sunulması için gün sayılıyor. 450 metre karelik alanda yapımı devam eden caminin yanı sıra kamelyaların, kafeteryaların, yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alacağı tesise toplam 61 bin bitki dikilmesi planlanıyor.

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