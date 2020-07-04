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Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.
Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Orgeneral Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldikleri Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile temasları kapsamında Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Başbakanlık Sarayı'ndaki görüşmede konuşan Akar, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Her şeyin çok daha iyi olması için ne lazımsa yapacağımızı ifade ettiler." dedi.

Serrac da Bakan Akar ile Orgeneral Güler'i Libya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmeye, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Libya Ordusu Ortak Harekat Dairesi Komutanı General Usame Cuveyli de katıldı.

Libya Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin ilerletilmesi, iki ülke arasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesinde askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin arttırılması konularının ele alındığı aktarıldı.

"'Libya Libyalılarındır' diyoruz"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir." dedi.

Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temasları devam ediyor. 

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü. 

Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Akar, şunları söyledi: 

"Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler yaptık. 'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir. Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Libyalı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için ne mümkünse yapın' talimatlarına göre hareket ediyoruz. İnşallah Libyalı kardeşlerimiz gerekli mücadeleyi vermek suretiyle bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımızın tüm Libyalı kardeşlerimize sağlık ve esenlik dileklerini iletmek istiyorum. Ben de şahsım ve heyetim adına tüm Libyalı kardeşlerime sağlıklar, esenlikler diliyorum. Her şeyin bir an önce düzelmesini temenni ediyor, elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." 

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ise Bakan Akar ve Orgeneral Güler'i Libya'da görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

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