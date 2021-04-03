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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda!

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda!

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Akar ve komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.

DÜN 'RÜZGAR ALAYI'NDAYDI

Akar dün de Gökçeada'da komando birliğinin eğitildiği "Rüzgar Alayı"nı ziyaret etmişti. 

Akar ve komutanların ziyareti, Gökçeada tarihinde Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesi'nin adaya birlikte yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyordu. 

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