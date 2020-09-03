  • BIST 1.084
  • Altın 459,184
  • Dolar 7,3774
  • Euro 8,7100
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Bakan Akar yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı

Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi.
Bakan Akar yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı'nın açılışını dün özel bir uçuşla yaptı.

akar2.jpeg

Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. "Ceylan" olarak bilinen Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar daha sonra uçuş brifingi aldı.

Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçüakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile teçhizat odasına gitti.

Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar ve komutanlar önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti.

akar-f16.jpeg

"Mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz"
Kontroller sonrasında Bakan Akar, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik ederek 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar ve komutanlar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta burada yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz." diye konuştu.

Akar, bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı görevlerden dolayı personeli kutlayarak yeni uçuş yıllının da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 81 ilde düğünlere kısıtlama getirildi03 Eylül 2020 Perşembe 09:07
  • Kayseri'de 8 ayda 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk işlem gördü03 Eylül 2020 Perşembe 09:06
  • RTÜK'ten Tele 1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin açıklama03 Eylül 2020 Perşembe 09:06
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile telefonda görüştü03 Eylül 2020 Perşembe 09:05
  • Bakan Pakdemirli: Sıcaklıklar önümüzdeki 2 gün boyunca artmaya devam edecek03 Eylül 2020 Perşembe 09:04
  • Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor03 Eylül 2020 Perşembe 09:04
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan çok sert tepki03 Eylül 2020 Perşembe 09:03
  • Bolu'da orman yangını02 Eylül 2020 Çarşamba 23:26
  • PSG'li Neymar ve 2 futbolcu daha Koronavirüs'e yakalandı02 Eylül 2020 Çarşamba 23:25
  • MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye, erken seçime koşuyor02 Eylül 2020 Çarşamba 23:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti