Bakan Akar'dan açıklamalar: PKK büyük panik içinde

Milli Savunma Bakanı Akar, "Korku dağları sardı. İstihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde, iki gece aynı yerde yatamıyor" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin son dakika açıklamalar yaptı. Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

"Yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen 200’den fazla operasyonda 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu.

Korku dağları sardı. İstihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde, iki gece aynı yerde yatamıyor."