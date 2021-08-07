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Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şartlar oluşursa biz talibiz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz" dedi.
Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şartlar oluşursa biz talibiz

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Akar, şunları söyledi: 

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesi bitmedi, devam ediyor. Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 313,  Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ise 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi.

Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız sürüyor.

Yangınla mücadele çalışmalarına 4 İHA, 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi, 4 helikopter, 50’den fazla itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi  ile 600’den fazla personelle katkı sağlıyoruz.

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