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Bakan Akar'dan Afganistan için tahliye açıklaması: En kısa zamanda tamamlanacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi edilmesi konusunda, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Bakan Akar'dan Afganistan için tahliye açıklaması: En kısa zamanda tamamlanacak

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da bulunan Türk askerlerinin tahliyeleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

'EN KISA ZAMANDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Akar, "Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi edilmesi konusunda "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Havaalanında olağan dışı yoğunluğa rağmen aksaklık olmadan, TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir." açıklamalarında bulundu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: DÖNÜYORUZ

MSB'den yapılan açıklamada, TSK'nın 2002'den bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği 'Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir' sözünden hareketle, belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur.

Bu kapsamda, Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."

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