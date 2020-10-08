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Bakan Akar’dan çok sert sözler: Bardağı taşıran son damla oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamasında ‘Ermenistan işgal ettiği topraklardan çıkmalı’ dedi.
Bakan Akar’dan çok sert sözler: Bardağı taşıran son damla oldu

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Sivil yerleşim yerlerine saldırı bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan ordusunun her bir neferi de birer Mübariz İbrahimov olarak ondan aldığı ilhamla onun gibi cesur onun gibi kahramandır. Ermenistan yalan ve iftiraları bırakıp terör örgütleriyle asıl kendisi işbirliği yapmayı kesmeli bu teröristleri paralı askerleri göndermeli işgal ettiği Azerbaycan topraklarından da derhal çekilmelidir.

Bir 30 yıl daha oyalamaya tahammülümüz yoktur. Sorun şimdi ve hemen çözülmelidir. Uluslararası mekanizmalarında saygınlıklarını kazanmaları için bir fırsat doğmuştur. Bunu kullanmalarını bekliyoruz.

Azerbaycan’ın sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Her türlü musibetten alnının akıyla çıkmayı başarmış, her türlü zorlukta en doğru kararı vermekte bir kez bile tereddüt etmemiş milletimiz bu mücadeleden de başarı ile çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Biliyoruz ki varlığının temelini oluşturan unsurların farkında olmayan milletler geleceğe ulaşamaz.

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