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Bakan Akar'dan 'Dünya Pilotlar Günü' mesajı

Bakan Hulusi Akar,"Cesaret ve fedakârlıklarıyla dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan kahraman pilotlarımızın yurt içi ve sınır ötesinde 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla verdiğimiz mücadelelerde elde edilen başarılardaki payı büyüktür" dedi
Bakan Akar'dan 'Dünya Pilotlar Günü' mesajı

Bakan Akar, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 83 milyon vatandaşın huzuru ve güvenliği için kara ve deniz unsurlarıyla mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir uyum içerisinde görev yapan kahraman ve seçkin pilotların gününü kutladı. Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Cesaret ve fedakârlıklarıyla dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan kahraman pilotlarımızın vatanımıza, devletimizin bekasına ve asil milletimizin güvenliğine yönelen birçok tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla verdiğimiz mücadelelerde elde edilen başarılardaki payı büyüktür. Aynı zamanda uluslararası alanda üstendikleri görevlerdeki üstün başarılarıyla da dünya havacılığında müstesna bir yere sahip olan kahraman pilotlarımızın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yurt içinde ve yurt dışında üstlendikleri görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerine gönülden inanıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, şehit olmuş ve ebediyete intikal etmiş tüm pilotlarımızı rahmet ve minnetle, gazi pilotlarımızı şükranla yâd ediyorum." Bakan Akar ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gururu olan tüm pilotlara başarılar diledi.

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