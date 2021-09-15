Bakan Akar'dan Ermenistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanmasıdır.

Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” gerçekleştirildi. Seçkin Gözlemci Günü'ne Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov katıldı.

3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakanlar Akar ve Hasanov’a, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezinde tatbikata ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.

Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ortamda artık bir özne hâline geldiğini belirten Bakan Akar, bu kapsamda Türkiye’nin etki ve ilgi alanının genişlediğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığına dikkati çeken Bakan Akar, "Bütün kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma, gayret içinde. Ter döküyor ve gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyuyor. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bizim tek amacımız ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını herkesin bilmesi lazım." dedi.

Tatbikatların önemine değinen Bakan Akar, "Bu başarılı tatbikatlar aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Bakan Akar, "Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz." diye konuştu.

30 yıldır işgal altında kalan topraklarını "Tek Vatan Harekâtı" ile 44 gün gibi kısa sürede kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini bir kez daha tebrik eden Bakan Akar, "Başarılı harekâtın ardından kurulan ortak merkezde TSK ve Rus askerleri birlikte görev yapıyor, ateşkesi gözlemliyor, ateşkesin kalıcı olması için birlikte gayret sarf ediyor. Bununla birlikte el yapımı patlayıcıların, mayınların temizlenmesine yönelik de TSK olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz." dedi.

“HAMINIZ SALAMAT VE YAHŞI GALIN”

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından 15 Haziran'da imzalanan "Şuşa Beyannamesi"ni iki ülke arasındaki kardeşliğin mühürlenmesi olarak nitelendiren Bakan Akar, beyannamenin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin geldiği noktayı gösterdiği kadar, bundan sonra izlenecek yol haritasını da ortaya koyduğunu söyledi.

Bölgede kalıcı barış ve huzur ortamı ile refaha giden yolun açılmasının önemli olduğunu aktaran Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev'in Ermenistan'a uzattıkları barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması önemlidir. Fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadıysa da bazı iz ve emareler var. Bizim amacımız barış, huzur içinde tarafların hem güven hem de refah içinde yaşamasıdır. Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hâle gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır. "

Tatbikata katılan personeli tebrik eden Bakan Akar sözlerini, "Hamınız salamat ve yahşı galın." ifadesiyle tamamladı.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI ORGENERAL ZAKİR HASANOV:

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ise TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'na katılan personeli tebrik ederek sözlerine başladı. Son dönemde artan tatbikatlar sayesinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin büyük tecrübe kazandığını, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki tatbikatların devam edeceğini belirten Bakan Hasanov, "Devlet Başkanlarımızın arasındaki samimi ilişkiler, ülkelerarası ilişkilere ve karşılıklı güvenin oluşmasına olumlu etki gösteriyor." dedi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekât sırasında daima Türkiye'nin desteğini gördüğünü ifade eden Bakan Hasanov, şunları kaydetti:

"Savaş zamanı Türkiye Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve diğer yüksek vazifeli isimler defalarca Azerbaycan’a siyasi, manevi ve diplomatik destek göstermiştir. Onların beyanatları Azerbaycan’ın tek olmadığını ve Türkiye’nin daima Azerbaycan’ın yanında olduğunu, Azerbaycan- Türkiye kardeşliğinin sarsılmaz olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye gibi bir kardeşimizin yanımızda olması bize güç veriyor. Azerbaycan halkı Türkiye’nin desteğini çok değerli görmektedir. Türkiye tarafından gösterilen desteğe derin teşekkürümü bildirmek istiyorum."

Gösterilen samimi ilgi ve ev sahipliğinden dolayı Bakan Akar'a teşekkür eder Bakan Hasanov, sözlerinin sonunda "Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye- Azerbaycan kardeşliği." ifadesini kullandı.

TATBİKAT İÇİN ÖZEL ARMA

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezindeki brifingin ardından Bakanlar Akar ve Hasanov ile beraberindeki Komutanlar, tatbikata katılan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sırada Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler tatbikat için özel olarak hazırlanan arma ile şapkaları taktı. Tatbikat için hazırlanan özel armada, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını simgeleyen iki şahin ile "Tek millet iki devlet" ifadesi yer aldı.

TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'na 8 muharip uçak, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile hava savunma sistemleri ile çok sayıda personel görev aldı. Tatbikatla Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri arasında elektronik harp konusunda karşılıklı tecrübe alışverişi yapıldı, karma hava harekâtı konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

SOLOTÜRK PİLOTUNA TELSİZDEN TEBRİK

Hatıra fotoğrafı sonrasında Bakanlar Akar ve Hasanov ile beraberindeki Komutanlar uçuş kulesine geçti. Buradan tatbikat kapsamında uçakların başarıyla gerçekleştirdiği meydan taarruzu ve pasaj geçişlerini takip eden Bakanlar Akar ve Hasanov daha sonra Solotürk gösterisini izledi.

Gösterinin sonunda Bakan Akar, telsizle konuştuğu Solotürk pilotunu başarılı gösterisinden dolayı tebrik ederek "Bizim için her zaman heyecan ve gurur kaynağı oldunuz." dedi.

Bakanlar Akar ve Hasanov ile Komutanlar daha sonra Kartal Parkı’na geçti. Burada TURAZ Şahini 2021’e katılan F-16, Mig-29 ve Su-25 uçaklarının başında personelle hatıra fotoğrafı çekildi.