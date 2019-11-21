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Bakan Akar'dan flaş mutabakat ve güvenli bölge açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ve Rusya ile varılan 'Güvenli Bölge' mutabakatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'dan flaş mutabakat ve güvenli bölge açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemde tartışılan konular üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ve Rusya ile varılan 'Güvenli Bölge' mutabakatının tam anlamıyla uygulanmadığını söyleyen Bakan Akar, "Mutabakatın tam anlamıyla yapıldığını söylemek mümkün değil. Güvenli bölge, 145 km uzunluğunda 30 km derinliğinde sağlandı." dedi.

Bakan Akar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine 1225 havan ve roket atışı yapılmıştır. Bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar da olmak üzere 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralanmıştır.

*TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

*Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz

*(KKTC bayrağının yakılması) En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak"

*(TSK'dan) FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi."

* "TSK, alçak/orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacak."

 

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