  • BIST 119.966
  • Altın 303,285
  • Dolar 6,0248
  • Euro 6,5764
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -1 °C
SON DAKİKAAdalet Bakanı Gül'den 'Kadir Şeker' açıklaması
»

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Askerlere talimat verildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejiminin gözlem veya askeri noktalara karşı herhangi bir eylem yapması durumunda askerlere daha güçlü şekilde misilleme yapma talimatı verildiğini kaydederek, "Herhangi bir şey olursa misilleme olacak" dedi.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Askerlere talimat verildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Associated Press (AP) Haber Ajansı'na İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esed rejiminin gözlem veya askeri noktalara karşı herhangi bir eylem yapması durumunda askerlere daha güçlü şekilde misilleme yapma talimatı verildiğini ifade eden Bakan Akar, "Herhangi bir şey olursa misilleme olacak. Biz defalarca personelimizi ve askerlerimizi (İdlib'teki gözlem noktaları) oradan çekmeyeceğimizi söyledik. Görevlerine devam edecekler" dedi.

'REJİMİN M5 KARA YOLUNDAN ÇEKİLMELERİNİ İSTEDİK'
Türkiye'nin İdlib'deki 12 gözlem noktasından hiçbirini boşaltmayacağını bildiren Bakan Akar, Türk askerlerinin Suriye'nin askeri noktalara saldırılarına karşı kuvvetli misilleme emri altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Akar, Türkiye'nin rejim güçlerinin daha önce üzerinde mutabık kalınan ateşkes anlaşmasındaki hatta geri çekilmesi ve stratejik önemdeki (M5) kara yolunu terk etmesi için Rusya’ya Suriye rejimi üzerindeki etkisini kullanması konusunda baskı yaptığını söyleyerek, "Rejim unsurlarının M5 kara yolundan derhal geri çekilmelerini istedik ve bunu istemeye devam edeceğiz. (Rusya'dan) Bu rejim saldırılarını derhal durdurmasını, ateşkese uyulmasını ve bunun sonucunda da insanların evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Akar, Türkiye'nin İdlib'deki amacının 2018 yılında müzakere edilmiş olan ateşkes anlaşmasını (Soçi mutabakatını) desteklemek ve bir göç dalgasını önlemek olduğunu vurguladı.

NATO VE AVRUPA İDLİB İÇİN DESTEK SAĞLAMALI
Türkiye'nin NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan beklentilerinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine Bakan Akar, müttefiklerden beklentilerinin Esed rejiminin Avrupa'yı ve ötesini tehdit edecek yeni bir mülteci dalgasını tetikleyecek İdlib'deki saldırganlığını durdurmak için somut hamleler yapması olduğunu bildirdi.

Bakan Akar, İdlib'deki insani durumun, radikalleşmenin artmasına yol açacağı uyarısında da bulunarak, şunları kaydetti:

"NATO ülkeleri, NATO, Avrupa ve dünya bu (Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları) konuya daha yakından bakmalı ve ciddi, somut destek sağlamalıdır. Evlerini ve ailelerini kaybeden insanlar çaresizlik içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bu da aşırılıkçıların ellerini güçlendiriyor. Ve öyle ya da böyle radikalleşmenin önünü açıyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdil Devlet Hastanesi'nde yangın12 Şubat 2020 Çarşamba 09:53
  • Jeffrey İdlib için Ankara'da!12 Şubat 2020 Çarşamba 09:52
  • ABD'den yeni İdlib açıklaması: Sivil katliam durmalı12 Şubat 2020 Çarşamba 09:30
  • Kupada yarı finale yükselen ilk takım Fenerbahçe oldu12 Şubat 2020 Çarşamba 09:29
  • Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD'nin açıkladığı planı kabul etmiyoruz12 Şubat 2020 Çarşamba 09:16
  • Çin'de yeni tip koronavirüsten can kaybı 1114'e çıktı12 Şubat 2020 Çarşamba 09:13
  • Ağabeye asker selamı12 Şubat 2020 Çarşamba 09:00
  • MSB: 51 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi12 Şubat 2020 Çarşamba 08:59
  • Kudüs'ün muhafızları12 Şubat 2020 Çarşamba 00:55
  • James Jeffrey Ankara'ya geldi11 Şubat 2020 Salı 22:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti