  • BIST 1.414
  • Altın 477,307
  • Dolar 8,3476
  • Euro 10,0103
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Bakan Akar'dan Irak'a nota yanıtı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyine yaptığı ziyaret nedeniyle Irak'ın Türkiye'ye nota vermesine yanıt verdi.
Bakan Akar'dan Irak'a nota yanıtı

Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız." dedi.

IRAK'A NOTA YANITI

Irak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak’ın kuzeyine yaptığı ziyaret nedeniyle Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota verdi. Açıklamada, "Irak topraklarına yönelik egemenlik ihlallerinin de kabul edilmediği" ifadesine yer verildi.

Konuya ilişkin açılama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız." ifadelerini kullandı. 

68 TERÖRİST ETKİSİZ

Ektisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu

Akar ayrıca Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 68'e yükseldiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, PKK’ya karşı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:38
  • Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:37
  • Arnavutköy'de nefes kesen rehine operasyonu05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:15
  • İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı 05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:11
  • Marmaris, tam kapanmada 223 kamera ve dronla izleniyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:09
  • Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:08
  • Tarım işçilerini taşıyan minibüs otoyoldaki tünelde takla attı: 16 yaralı05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:07
  • Evinde baygın halde bulunan şeker hastası kadını polis kurtardı05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:07
  • İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına operasyon05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti