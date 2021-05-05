Bakan Akar'dan Irak'a nota yanıtı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyine yaptığı ziyaret nedeniyle Irak'ın Türkiye'ye nota vermesine yanıt verdi.

Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız." dedi.

IRAK'A NOTA YANITI

Irak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak’ın kuzeyine yaptığı ziyaret nedeniyle Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota verdi. Açıklamada, "Irak topraklarına yönelik egemenlik ihlallerinin de kabul edilmediği" ifadesine yer verildi.

Konuya ilişkin açılama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız." ifadelerini kullandı.

68 TERÖRİST ETKİSİZ

Ektisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu

Akar ayrıca Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 68'e yükseldiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, PKK’ya karşı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etmişti.