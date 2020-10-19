  • BIST 1.200
  • Altın 485,084
  • Dolar 7,8769
  • Euro 9,2463
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçimi kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tebrik mesajı gönderdi.
Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik 

Bakan Akar, mesajında, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türklerine hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. Akar, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’yla huzur ve güvene kavuşan ve 1983’ten bu yana bağımsız bir devlete sahip olan Kuzey Kıbrıs Türkü, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir" dedi.

Bakan Akar, Türkiye'nin KKTC ve Kıbrıs Türkü'nün daima yanında olduğunu vurguladı. 1974 Barış Harekatı öncesinde adada yaşananların unutulmasının mümkün olmadığını belirten Akar, Barış Harekatı ile adada sağlanan huzur ve istikrarın sürmesi için Türkiye'nin, uluslarararası anlaşmaların verdiği garantörlük görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakan Akar, TSK'nın, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerini korunmasında üzerine düşen her türlü görevi azim ve kararlılıkla yerine getirdiğini, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:53
  • Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu19 Ekim 2020 Pazartesi 10:41
  • 'Kanuni' sondaj gemisi İstanbul'da19 Ekim 2020 Pazartesi 10:38
  • Meteorolojiden 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı19 Ekim 2020 Pazartesi 10:28
  • Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu19 Ekim 2020 Pazartesi 10:27
  • TSK için yetiştirilen köpekler, zorlu eğitim sürecinden geçiyor19 Ekim 2020 Pazartesi 10:19
  • Bakan Pakdemirli: Hatay'daki yangının izlerini hızlıca siliyoruz19 Ekim 2020 Pazartesi 09:53
  • Interpol'ün aradığı DEAŞ'lıya Adana'da ev ayarlayan şüpheli: Suriyeli sandım19 Ekim 2020 Pazartesi 09:52
  • 'Plastik ham maddesi sahil kumlarına karıştı; bir avuç kumda 200 tane var'19 Ekim 2020 Pazartesi 09:50
  • 16 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığının beraat kararına itiraz 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti