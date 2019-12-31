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Bakan Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar neyse yapıyoruz

Akar, Libya tezkeresi ile ilgili olarak ''Bu tezkerenin çıkması hukuki zarurettir. Tezkere hazırlandı ve TBMM’ye sevk edildi.Oylamayı müteakip, oylamayı beklemeden yapmamamız gereken hazırlıklar neyse zaten yapıyoruz'' dedi.
Bakan Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar neyse yapıyoruz

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Akar, şunları söyledi:

Libya ile uzun bir tarihi ve kültürel birlikteliğimiz var. Temaslarımız devam etmekte.
Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtırası geçtiğimiz ay imzalandı.
Bir yanda asi general Hafter’in masum insanlara yaptığı saldırılar söz konusu.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birçok yabancı ülke Libya’daki olaylara müdahil olmuş durumda. Biz bunların farkındayız.

Sivillere yönelik hareketlere bizim ilgisiz kalmamız mümkün değil.
Sayın Sarraj’dan bir yardım davet mektubu gelmiş durumda. Bu millet daima mazlumların yanında olmuştur.

Bu tezkerenin çıkması hukuki zarurettir. Tezkere hazırlandı ve TBMM’ye sevk edildi. Oylamayı müteakip, oylamayı beklemeden yapmamamız gereken hazırlıklar neyse zaten yapıyoruz.
Asıl mesele tezkereyle beraber bu görev TSK’ya verilecek. Buna göre gereğini yapacağız.

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