Bakan Akar'dan muhalefet liderlerine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, muhalefet partilerinin liderlerini ziyaret etti.

Bakan Hulusi Akar, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere MHP Lider Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Parti Genel Sekter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından karşılanan Bakan Akar, MHP Lideri Bahçeli ile yaklaşık 20 dakika görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Akar, gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Akar, Bahçeli'ye savunma ve güvenlik konusunda bilgi sunduklarını söyleyerek, "Kendi görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bilgi alışverişi oldu" dedi.



'CUMHURBAŞKANIMIZ, TRUMP İLE BİR ARAYA GELECEK'



Bakan Akar, aynı çerçevede diğer siyasi parti genel başkanlarıyla da görüşeceğini dile getirerek, "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta Amerikan Savunma Bakanıyla, NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz. Daha sonra Cumhurbaşkanımız G-20 çerçevesinde Amerikan Başkanı'yla bir araya gelecekler. Dolayısıyla bunun öncesinde bu şekilde yaptığımız ziyaretlerle hem yaptıklarımızı hem de Sayın Genel Başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk" dedi. Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

İYİ PARTİ'YE ZİYARET



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret ederek, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişine bulundu. Bakan Akar, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapmadan İYİ Parti'den ayrıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu toplantıya baş başa girdi. Görüşme boyunca da tek konu tartışıldı ve istişare edildi. Türkiye'nin önünde çok önemli iki mesele var; birisi S-400'lerin alınması meselesi, diğeri de Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması meselesi. Sayın Bakan, bu konuda Sayın Akşener'i bilgilendirdi. Konu hakkında Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi. Sayın Meral Akşener de, daha önce kendisine bu konuda hazırladığı bilgileri Sayın Milli Savunma Bakanı'na aktardı. Sayın Akşener, bu konulardaki parti görüşümüzü ifade etti" dedi.



'72 SAAT OTURMAK LAZIM'



Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Türkkan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Soğuk suyu içince bir 72 saat oturmak lazım, midedeki etkilerini görmek lazım. Erken seçimle ilgili de en rahat ifadeyi o 72 saatten sonra yapmak lazım. Kim söylemiş olursa olsun, ilk etapta söylenen hiçbir görüşün ciddiyeti olmadığını düşünüyorum" dedi. Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

CHP'YE ZİYARET



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Bakan Akar, yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Akar, "Bugün bildiğiniz gibi savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanları ile görüşmelerimiz oldu. Biz bu konuda yaptığımız çalışmalar hakkında sayın genel başkanlarımızı bilgilendirdik. Onların da değerli görüş ve düşüncelerini aldık. Onlardan yararlanacağız. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.