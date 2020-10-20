Bakan Akar'dan sert açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının da katılımıyla video konferans toplantısı yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının da katılımıyla video konferans toplantısı yapıldı.
Birlik ve ordu komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
"Sorunları konuşarak çözelim"
Bakan Akar, “Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım" dedi.
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