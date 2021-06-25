  • BIST 1.410
  • Altın 498,166
  • Dolar 8,6883
  • Euro 10,3817
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Bakan Akar'dan sert sözler: Kimse aklımızla alay etmesin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'PKK ve YPG arasında bir fark yok. Kimse aklımızla alay etmesin.
Bakan Akar'dan sert sözler: Kimse aklımızla alay etmesin


Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

PKK ve YPG arasında bir fark yok. Kimse aklımızla alay etmesin. Dinlemeler, raporlar, fotoğraflar ve her şey açık bir şekilde ortada iken hala bazı müttefiklerimizin YPG ile iş birliği yapmaları, onlara silah, sağlamaları kabul edilemez.

(Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı işletilmesinin devamı) Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor.

Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Şu an için alınmış bir karar yok”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İneklerinin otlatılmasına izin verilmeyince köprüye çıktı25 Haziran 2021 Cuma 09:49
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de var olan terörist sayısı açıkladı25 Haziran 2021 Cuma 09:40
  • Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı25 Haziran 2021 Cuma 09:39
  • Down sendromlu Tuğba'nın gelinlik ve düğün hayali gerçek oldu25 Haziran 2021 Cuma 09:37
  • İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor25 Haziran 2021 Cuma 09:33
  • Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı25 Haziran 2021 Cuma 09:31
  • Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı25 Haziran 2021 Cuma 09:28
  • Sahte altın dolandırıcıları suçüstü yakalandı25 Haziran 2021 Cuma 09:26
  • Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı25 Haziran 2021 Cuma 09:25
  • Soma'da ormanda ekili 297 kök Hint keneviri ele geçirildi25 Haziran 2021 Cuma 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti