Bakan Akar'dan Yunan'a sert tepki

Bakan Akar Doğu Akdeniz ile ilgili olarak, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" dedi.