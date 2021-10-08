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Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunanistan'daki bazı siyasiler saldırgan söylemlerle gerilimi tırmandırıyor, bunların beyhude gayretler olduğunu bilmeleri gerekiyor." dedi.
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'daki bazı siyasiler sorunlara çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırıyor, bunlar beyhude gayretler, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir" dedi.

MİÇOTAKİS: TÜRKİYE SALDIRIRSA FRANSA YARDIMA KOŞACAK

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Akdeniz'de kimin kimi "savaş nedeni" (casus belli) ile tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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