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Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi.
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Akar'ın açıklamaları şöyle:

Etkin ve kararlı bir şekilde yürüttüğümüz terörle mücadelemiz sonucu sıkışan PKK/YPG, can havliyle sosyal medya başta olmak üzere her türlü yalanı, fitneyi, hainliği kısacası her yolu mubah gören söylem ve eylemlere girişmiştir.

Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne ikili ilişkilerle, ne müttefiklikle ne de NATO içindeki birlik ve beraberliğimizle bağdaşıyor.

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