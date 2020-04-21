Bakan Albayrak: 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde gençlerin aldığı eğitimler CV'lerine işlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde gençlerin aldığı eğitimler CV'lerine işlenecek ve CV Bankasından firmaların ulaşımına açılacak." dedi.