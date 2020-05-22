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Bakan Albayrak: Destek paketlerimizle tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk" dedi.
Bakan Albayrak: Destek paketlerimizle tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamındaki destek paketlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak'ın paylaştığı tablolarda destek paketlerine ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"5,5 milyona yakın aileye 1000 TL'lik nakdi yardım gerçekleştirildi. Yaklaşık 66 milyar TL tutarında SSG, Bağ-Kur muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi. 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı. Geliri 5 bin TL'nin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL'lik bireysel ihtiyaç desteği sağlandı. 1,1 milyon esnafa 25 milyar TL’ye yakın esnaf destek finansmanı sağlandı. 180 bin 933 işletmeye 145 milyar TL işe devam finansmanı sağlandı."

Albayrak'ın paylaştığı diğer tabloda ise Türkiye'nin açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı paketinin maddi tutarının 252 milyar TL'ye ulaştığı, bu kapsamda atılan atımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığı bilgisi yer aldı.

Bakan Albayrak, tablolarla birlikte paylaştığı mesajında ise "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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