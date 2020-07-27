Bakan Albayrak: Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sektörel güven endekslerindeki artışa ilişkin, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Hizmet sektörü güven endeksinin temmuzda geçen aya göre yüzde 20,2, perakende ticarette yüzde 9,6, inşaat sektöründe 11,6 artış gösterdiğini ve bunun sevindirici olduğunu belirten Albayrak, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.