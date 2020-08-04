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Bakan Albayrak: Enflasyon konusunda yapısal adımları kararlılıkla sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak: Enflasyon konusunda yapısal adımları kararlılıkla sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini belirterek, "Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

TÜFE'nin haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti:

"Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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