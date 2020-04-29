Bakan Albayrak: Gıda fırsatçılarına daha sert adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletin sofrasına el uzatanlara imkan vermeyeceğiz. Gıda fırsatçılarına daha sert adımlar atacağız."dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamaya konuldu. Bakan Albayrak internetten gerçekleşen toplantıda fırsatçılara çok sert uyarıda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık. Fırsatçılara sesleniyorum. Çok daha sert adımlar atacağız.

Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız.