  • BIST 108.232
  • Altın 378,608
  • Dolar 6,7704
  • Euro 7,5718
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Bakan Albayrak: Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının 4 yeni finansman paketinin millete hayırlı olmasını dileyerek, "Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak: Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı normalleşme sürecinde hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiklerini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın ortak açıklamasıyla duyurulan yeni finansman paketlerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı02 Haziran 2020 Salı 10:18
  • Kozmetik ve temizlik ürünlerinin serbest dolaşım işlemlerinde yetkili gümrükler belirlendi02 Haziran 2020 Salı 10:17
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor02 Haziran 2020 Salı 09:50
  • Kamu katılım finans kuruluşları 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor02 Haziran 2020 Salı 09:46
  • EPDK'den akaryakıt şirketlerine 'fiyatları makul seviyeye çekin' uyarısı02 Haziran 2020 Salı 09:40
  • BDDK'dan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık02 Haziran 2020 Salı 09:07
  • Zynga'nın hisseleri Türk oyun şirketini almasıyla 8 yılın zirvesine yükseldi02 Haziran 2020 Salı 09:04
  • Yerli oyun firması 1,8 milyar dolara satıldı01 Haziran 2020 Pazartesi 15:38
  • TCMB: Mayıs ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdü01 Haziran 2020 Pazartesi 14:56
  • Turizm sektörü tatil kredisinden memnun01 Haziran 2020 Pazartesi 14:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti