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Bakan Albayrak: İhracatın her geçen gün güç kazandığı yeni bir döneme giriyoruz

Ekim ayında ülke tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını bildiren Bakan Albayrak, "İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz" dedi.
Bakan Albayrak: İhracatın her geçen gün güç kazandığı yeni bir döneme giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatın ekimde yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, ekim ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendirdi.

Geçen ay ihracatın yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolar olduğuna işaret eden Albayrak, "Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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