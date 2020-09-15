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Bakan Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ağustos ayında yüzde 54,2 artış kaydeden konut satışlarına ilişkin, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza 'hayırlı olsun' diyor, sektörümüzü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, paylaşımında son 3 yılın ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre, Ağustos 2018'de 105 bin 154 olan konut satışı sayısı geçen yılın aynı ayında 110 bin 538'e, bu yıl ağustosta da 170 bin 408'e yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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