  • BIST 84.609
  • Altın 251,762
  • Dolar 6,1256
  • Euro 6,8219
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKA13 gün sonra kayıp AA Muhabirinin cansız bedenine ulaşıldı
»

Bakan Albayrak, İvme Finansman Paketi'ni açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir kredi paketi açıkladı. Albayrak paket ile piyasaya toplamda 30 milyar lira finansman sağlanacağı müjdesini verdi
Bakan Albayrak, İvme Finansman Paketi'ni açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İvme Finansman Paketi' adında yeni bir kredi paketi açıkladı. Albayrak paket ile piyasaya toplamda 30 milyar lira finansman sağlanacağı müjdesini verdi...

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları;

Yeni ekonomi yaklaşımımız, gerek 3 yıllık yol haritasını, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde stratejilerimizi sizlerle paylaştık. İfade ettiğimiz dönüşüm stratejimizin en önemli ayaklarından birini hayata geçirmek için buradayız.

PAKET KİMLERİ HEDEFLİYOR?

İVME Finansman Paketi dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. Stratejik önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak. Bu sektörleri güçlendirmek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak olacaktır.

Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır. İvme paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak.

TOPLAM 30 MİLYAR LİRA FİNANSMAN SAĞLANACAK

Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak. Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak. Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek.

Makina imalatında ise 150 milyon liraya kadar kredi sağlanacak. Hammadde-ara malı, makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak.

Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi. Tarım sektöründe diğer ağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.

İKİ FARKLI FAİZ SEÇENEĞİ SUNULACAK

Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız. Tarımda verilecek krediler yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında belirlenecek. Tüm bu açıkladığımız paket ülkemize, sektörlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplamda 30 milyar liralık güçlü finansman sağlamış olacağız.

Türk sanayinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için devlet olarak hükümet olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardık.

2018 yılı Mayıs ayında yaklaşık 58 milyar dolara ulaşan cari açık Mart ayı itibariyle 13 milyar doların altına geriledi. Haziran ayından itibaren Türkiye cari fazla vereceğini öngörüyoruz. Cari dengedeki başarılı performansın sürmesiyle birlikte haziran'dan itibaren cari fazla verileceğini öngörüyoruz.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade etti23 Mayıs 2019 Perşembe 09:40
  • Dünyanın yüzde 3.3’ünü Türkiye giydiriyor23 Mayıs 2019 Perşembe 05:38
  • Tonlarca sebze ve meyve kül oldu23 Mayıs 2019 Perşembe 05:26
  • Kuraklığa dayanıklı patates geliştirildi22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:18
  • Dolar ve Euro'da son durum22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:39
  • Bakan'dan ABD'ye vergi indirimi açıklaması22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:30
  • Türkiye'den ABD hamlesi: Vergiler yarı yarıya düştü22 Mayıs 2019 Çarşamba 09:10
  • Yüzen Adalar'a 30 bin ziyaretçi bekleniyor22 Mayıs 2019 Çarşamba 05:50
  • Buğday yatırımcısını üzdü21 Mayıs 2019 Salı 18:45
  • İhracatta Ricardo modeli21 Mayıs 2019 Salı 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti