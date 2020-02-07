Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekildi

Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, faizde indirim müjdesi vererek, kamu bankalarının faizlerinin yüzde 8-10 bandına çekileceğini söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki 'İş Dünyası Buluşmaları' programına Bakan Albayrak'ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, iş insanları ile banka yöneticileri katıldı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun'un açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkede son zamanlarda meydana gelen olaylar nedeniyle sarsıldıklarını söyledi.

DEPREMZEDELERİN EVLERİNİN TEMEL ATMALARI BU AY İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ifade eden Albayrak, "Dünya gördü ki sadece şu kısa dönemde yaşadığımız şu süreçlerde ortaya koyduğumuz dayanışma, birlik, beraberlik bizim neden tarih boyunca dimdik ayakta güçlü kalan bir millet olduğumuzun güzel bir örneği olarak hafızalara bir kez daha kazındı. Önceki gün Elazığ ve Malatya'daydık. Depremin ilk anından itibaren, 1- 2 saat içerisinde hükümetimiz, devletimizin 3 bakanı anında oradaydı. Tüm kurumlarımız kuruluşlarımız oradaydı. Cumhurbaşkanımız 24 saat dolmadan gün içerisinde hemen sahadaydı. Yerinde bilgiler aldık, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, tüm çalışmaların tamamlanması süreci devam etti. Yıkılacak binalar, yerine yapılacak konutlar, rezerv ve konut alanları hepsi belirlendi. Biz de oradaydık, bakanımızla iletişim içerisinde işin finansman maliyet ayağıyla hızlı bir şekilde gerekli tüm destekleri vereceğimizle ilgili süreci tamamladık. Ve inşallah özellikle bu manada bir yıl içerisinde kuvvetle muhtemel bu ay içerisinde temel atmalarla inşaat sürecini başlatıp 1 yılı geçirmeden tüm depremzede vatandaşlarımızı, mağdur vatandaşlarımızı mağdur etmeden en kısa sürede yeni evlerine kavuşacak şekilde adımlar atmaya başlıyoruz" dedi.

KAMU BANKALARI FAZİLERİ YÜZDE 8- 10 BANDINA ÇEKTİ

Daha sora ekonomik değerlendirmelerde bulunan Berat Albayrak, 2019'u enflasyonda kurda, faizlerde ve büyümede beklentilerin üzerinde bir performansla geride bıraktıklarını söyledi. 2020'ye de hedefler doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Ve yılsonu hedefimiz ilk 3 ay baz etkisine dayalı hafif bu seviyeler ikinci çeyrekle birlikte, üçüncü çeyrekle birlikte enflasyon çok net ifade edeyim bu yıl belirlediğimiz yüzde 8.5 hedefini Allah'ın izniyle başaracağız" diye konuştu. Faizlerdeki düşüşün de sürece olumlu katkı sağladığını ifade eden Bakan Berat Albayrak şunları söyledi: "Yeterli mi, yetmez faizle daha da düşecek. düştükçe iş dünyası için yatırım iklimi. Faize ödenen para yerine yatırıma ödenen para olarak buraya doğru güçlü bir şekilde devam edecek. Ve malumunuz, bildiğiniz gibi kamu bankalarımız faiz konusunda, piyasaların canlanması konusunda, özellikle son 1.5- 2 yıllık bu süreçte öncü bir rol üstleniyor, elini taşın altına koyuyor. 'Türkiye için değişim başlıyor' programları kapsamında malumunuz Eylül ayında ikinci yeni ekonomik programında artık dedik ki bu dengelenme sürecinden sonra yeni bir değişim dönemi başlıyor. Bu kapsamda da illerimize tek tek gidiyoruz bugün 20'nci ilimize yaklaştık ve bugün de Kahramanmaraş'tayız. Bunları birebir konuşmamız lazım değişimden neyi kastettiğimizi. Bütün bu süreçler noktasında illerimize gitmişken güzel haberler ve müjdeler de paylaşıyoruz. Kahramanmaraş'a gelmişken de güzel bir haber paylaşalım. Ben Kayseri'deyken kamu bankalarımız faiz oranlarını yüzde 9 ve 11.5 bandına çekmişti. Sağ olsunlar 3 genel müdürümüz bizden daha heyecanlı, faizlerde, reel sektörde indirim yapma konusunda. Konuştuk, bankalarımız faizlerde yeniden bir indirim. Bu 9-11.5'u nereye çekelim? ‘Yüzde 8 ile yüzde 10 bandına çekelim’ de mutabık kaldık, indirimleri yansıtmaya devam ediyoruz. 3 kamu bankamızın yöneticilerine bu indirimden dolayı ben teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Bu yapılan indirimler gelir kaybı eğil, reel sektöre kazanç olarak yansıyor."

EUROBOND İHALESİ YAPILDI

Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün bir güzel müjdeyi daha paylaşayım Türkiye ekonomisi açısından" diyerek konuşmasını şöyle tamamladı: "2020 yılı hazine finansman programı çerçevesi içerisinde dün hazine olarak önemli Eurobond ihalesi gerçekleştirdik. Uluslararası sermaye piyasalarından, vadesi 5 ve 10 yıl vadeli çift dilimli bir tahvil ihracı yaptık ve dün gece tamamlandı bu ihraç. Bu ihraç, uluslararası sermaye piyasaları tarafından ülkemize tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor. Ve bu ihraç toplam yaklaşık 11 milyar dolarlık talebe 4 milyar dolarlık ihraçla bugüne kadar ki en büyük ihraç oldu. Ve bu ihraç aynı zamanda 2007 yılından bu yana ülkemiz uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleşmiş ilk çift dilimli ihraç ve aynı anda 2 vade birden gerçekleştirilen ilk ihraç olma özelliğini de taşıyor."