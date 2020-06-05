Bakan Albayrak: Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Swap konusunda Merkez Bankası çok yoğun teknik çalışmalar yürütüyor. Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Faizlerde, kurda, enflasyonda istikrarlı dönemin güçlenerek devam etmesi için disiplinden hiç taviz vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, "Son haftalarda dünyanın büyük tedarik ve üretim noktasındaki büyük kurumları ile ciddi görüşmeler yapmaya başladık." diye konuştu.

Berat Albayrak, şunları söyledi:

"Enflasyonda yıl sonundaki yüzde 8,5'lik hedef hala gerçekleşebilir. Temmuz ayıyla birlikte trendin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz.

Swap konusunda Merkez Bankası çok yoğun teknik çalışmalar yürütüyor. Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti.''

''İstikrar Kalkanı'ndan sonra İstihdam Kalkanı''

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şöyle devam etti:

''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği güçlü ve hızlı karar alma fonksiyonunun katkısıyla, salgından pozitif ayrışarak 3 aylık bir dönemi geride bırakıyoruz.

İkinci çeyrekte de ekonomik olarak daha az etkilenen ülkelerden olmak için mücadele veriyoruz. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerle birlikte bu yılı büyüme anlamında olumlu kapatacağımızı düşünüyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, istihdama yönelik geniş kapsamlı bir paket çalışması içinde. Biz de koordinasyon ve destek konusunda katkıda bulunuyoruz. İstikrar Kalkanı'ndan sonra İstihdam Kalkanı olarak ifade edebileceğimiz geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz."