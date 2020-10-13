Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sanayi üretimindeki artış ile ilgili, "OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz." ifadelerini kulandı.