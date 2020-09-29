Bakan Albayrak: Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, YEP öncesinde endekslerin güçlü gelmeye devam ettiğini belirterek, "Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi." ifadelerini kullandı.