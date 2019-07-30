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Bakan Albayrak'tan ABD yaptırımları açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD yaptırımlarıyla ilgili basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak'tan ABD yaptırımları açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazete ve televizyonların ekonomi müdürleri ile bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. 

ABD İLE POZİTİF SÜRECE GİRDİK

ABD'yle yaptırım süreci sorusuna Bakan Albayrak, "daha pozitif bir sürece girdik" şeklinde cevap verdi. 

"ENFLASYON 2019 YILINI HEDEFLERİN ALTINDA KAPATACAĞIZ"

Bakan Albayrak, enflasyondaki düşüş eğilimine değindi. "Enflasyonda 2019 yılını hedeflerin altında kapatacağız." dedi.

"BÜYÜME DAHA ÇOK OLACAK"

Ekonomideki performansın yılın ikinci yarısında daha pozitif olacağını belirten Albayrak, 2020 yılında enflasyon ve büyümenin çok daha iyi olacağını ifade etti.

"Kredi faizleri düşecek, bu hafta indirimleri çok net göreceğiz"

Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bankaların kredi faizlerindeki indirimleri için bu haftayı işaret etti. Bu konuda kamu bankalarının somut adımlar atacağını söyledi.

REFORM PAKETİ SONBAHARA HAZIR

Berat Albayrak, vergi sisteminde dönüşüm sağlayacak Vergi Reformu Paketi'nin sonbaharda hazır olacağını belirtti.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle: 

İLK KEZ CARİ AÇIK FAZLA VERECEK

Kamu olarak borçluluk sıkıntımız yok. Türkiye ilk kez yıllık cari fazla verecek. Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek.

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları

2020 yılı güzel haberlere gebe. Türkiye oyun değiştirici konuma gelecek.

Türkiye'ye yabancı ilgisi

Mayıs-Haziran'da Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yabancı girişi var. Türkiye'ye yatırım yapan kazandı.

Kıdem tazminatı reformu

Bu adımı Türkiye atmak zorunda.

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