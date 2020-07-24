Bakan Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,
Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
Nasib dedik, ya Nasib...
Elhamdülillah
Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,
Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
Nasib dedik, ya Nasib...
Elhamdülillah
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