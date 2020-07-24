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Bakan Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabında son dakika Ayasofya Camii paylaşımında bulundu.
Bakan Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,
Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
Nasib dedik, ya Nasib...
Elhamdülillah

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