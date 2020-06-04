  • BIST 109.430
  • Altın 372,529
  • Dolar 6,7542
  • Euro 7,6037
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Bakan Albayrak'tan çiftçilere destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çiftçilere, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteği verdiklerini bildirdi.
Bakan Albayrak'tan çiftçilere destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı TÜRKŞEKER almaya başladı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte, 1,5 milyon dekar sözleşmeli ekili alanda 300 bin ton ürün için sözleşme yapıldığı, 32 bin 900 ton ilk hasat üretimi elde edildiği bilgisi paylaşıldı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Madenlerde 'yeni normal' başladı04 Haziran 2020 Perşembe 13:45
  • İran ve Irak gümrük kapılarında yeni dönem tedbirlerle başladı04 Haziran 2020 Perşembe 13:44
  • Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak04 Haziran 2020 Perşembe 12:50
  • Borsa İstanbul'dan 'manipülatörlere kulak asmayın' uyarısı04 Haziran 2020 Perşembe 12:49
  • Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu04 Haziran 2020 Perşembe 12:47
  • Bakan Pakdemirli: Bu yıl 2 bin 305 ton orkinos avlanabilecek04 Haziran 2020 Perşembe 11:55
  • Yaş meyve ve sebze ihracatında aslan payı Akdeniz'in04 Haziran 2020 Perşembe 11:26
  • Otomatik vites satışları 'gaza' bastı04 Haziran 2020 Perşembe 11:08
  • Merkez Bankası Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı04 Haziran 2020 Perşembe 11:07
  • Borsa güne yükselişle başladı04 Haziran 2020 Perşembe 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti