Bakan Albayrak'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bakan Albayrak, özel durumlar dışında kamuda evden çalışma olmayacağını ve sokağa çıkma yasağı gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Albayrak, 3 aylık dönemde 50-60 milyar liralık likidite sağlanacağını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle büyük bir risk görmediğini söyleyen Bakan Albayrak, "Türkiye pozitif ayrışıyor. Önceliğimiz ekonomiyi canlı tutacak adımları atmak" dedi

Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Dünya tarihinde benzeri görüşmemiş bir süreç. Suyun derinliği hala bilmiyoruz. Türkiye olarak sağlık ve ekonomi boyutunu çok yakından takip ediyoruz.

Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu.

Ciddi bir rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık.

Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor.

Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık.

Ekonomi programı nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek. Bu 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak.

Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket.

Merkez Banaksı'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek.

650 bin 1500 liranın altında emekli maaşı alanlara destek var.

Merkez Bankası'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek.

3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL likidite olacak.

Özellikle esnaflar noktasında bütün faizleri öteledik. Bu da yetmez bize cansuyu lazım dendiğinde de paketin içinde imkanlar var. Tüm esnafların ana para ve faiz ödemeleri ertelenecek. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin mevzuatın esnetilmesi söz konusu.

İşsizlik fonu bugünler için var. Kısa çalışma ödeneğinin esnetilmesi daha fazla sektörün faydalanması için çalışma var. İhtiyaç halinde kılcal damarlara dokunacağız.

Şu süreçte çalışanlarla ilgili bir esneme getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok. Sosyalleşme tarafını minimize etmek için adımları atıyoruz. Beyannameler tarafında müşavirlerimizden talep geldikçe değerlendiririz.

Açıkçası 2020 koyduğumuz hedeflere göre ilk çeyrek büyümesinde ocak ve şubat çok iyi, mart ayında hafif yavaşlamayla birlikte beklentilerin üstünde bir büyümeyle kapatacağız.

Bu süreçte en olumlu kazanımlarla çıkan ülke olacağız.

Dünya 3 aydır yıkılıyor diyoruz. Yılbaşından itibaren dünyadaki gelişmekte olan ülkelere göre borsa pozitif seyir gösterdi. Şubat'tan itibaren baktığımızda TL pozitif ayrıştı ve olumlu bir seyir gösterdi.

Gerek reel sektör gerek turizm ve ihracatçısı ile hazır olma noktasında Türkiye ayakta kalan ülkelerden olacak. Türkiye'nin çok güçlü ve dinamik bir özel sektörü var.

Türk Lirası Şubat ayı itibarıyla baktığımızda TL çok ciddi pozitif ayrışma yaşıyor. Türkiye faizde, dövizde çok olumlu performans ortaya koyuyor.

Ayakta kalanlar bu süreç başladığında hızlı şekilde koşup, hedefe ulaşma konusunda iyi performans gösterecek.

İş korona pandemisinden korku pandemisine gittiği için bir öngörülemezlik var.

Finans piyasaları Avrupa'nın birçok yerine evden çalışmaya başladı. Avrupa'da korona salgınından daha çok korku salgını var.

Sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil böyle bir durum söz konusu değil. "Marketler yağmalanmış" diyorlar. Gidiyorum markete dünya kadar ürün var.

Sakin, sükunetle ve sabırla pik dönemine kadarki süreci geçtikten sonra normalleşme süreci başlayacak, Çin'de bu durumu gördük.

Hiçbir şeyin sonu yok. Devlet olarak bilançonuz var, gelir gider var. Bu planı bir şekilde işleteceğiz. Makul olan talepleri sonuna kadar yürütmek zorundayız. Normal hayatın akışı içerisindeki şeyleri doğru analiz etmek lazım.

Bu paket süreçten etkilenen tüm kurumlara bir can suyu. Bir likidite sunuyor. Bu manada baktığınızda 100 milyar liralık paket. Likidite açısından sorunumuz yok. İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak. İç talep noktasında üretimin bir kısmını iç piyasaya yönlendireceğiz, gerekirse bunu turizm için de yapacağız. Turizm için kampanyalar yapılabilir. Türkiye'nin kapasitesi, altyapısı her şeye müsait.