  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Bakan Albayrak'tan 'vatandaşa destek' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Ekonomik İstikrar Paketi ile esnafımızın, KOBİ’lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız.” İfadeleriyle bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak'tan 'vatandaşa destek' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada "Ekonomik İstikrar Paketi ile esnafımızın, KOBİ'lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız." İfadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Twitter'dan paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun hazinesi var" sözleri de yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karsan Otomotiv üretimin kısmi olarak başlamasına karar verdi17 Nisan 2020 Cuma 09:17
  • Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı16 Nisan 2020 Perşembe 12:59
  • Motorine indirim geliyor!16 Nisan 2020 Perşembe 11:33
  • Dolar/TL kuru son 20 ayın zirvesinde16 Nisan 2020 Perşembe 09:46
  • Araç sahipleri dikkat: Büyük indirim geliyor16 Nisan 2020 Perşembe 09:32
  • Altın rekor üstüne rekor kırıyor16 Nisan 2020 Perşembe 09:21
  • Bakan Pakdemirli'den çiftçilere 'Üretime devam edin' mesajı: Ürününüzü gerekirse devlet olarak biz alırız15 Nisan 2020 Çarşamba 14:33
  • Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi15 Nisan 2020 Çarşamba 11:14
  • Martta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı15 Nisan 2020 Çarşamba 11:11
  • Bakan Albayrak açıkladı: 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi15 Nisan 2020 Çarşamba 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti