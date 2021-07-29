  • BIST 1.380,730
  • Altın 497,06
  • Dolar 8,5000
  • Euro 10,0650
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
SON DAKİKAAFAD: Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
»

Bakan Bilgin duyurdu: 57 milyar lira ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kovid-19 dönemi boyunca kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yaklaşık 8 milyon kişi için toplam 57 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.
Bakan Bilgin duyurdu: 57 milyar lira ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını döneminde istihdamı korumak için Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı uygulamaları 1 Temmuz 2021 itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bilgin, salgın sürecinde daha fazla işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarının esnetildiğini hatırlatarak "Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalandı. Uygulama kapsamında pandemi dönemi boyunca toplam 36 milyar lira ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı.

İşten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 3,1 milyon çalışana ise nakdi ücret desteği uygulaması kapsamında 13,9 milyar lira ödeme yapıldığını aktaran Bilgin, "Bu dönemde işini kaybeden vatandaşlarımızı işsizlik ödeneği ile desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. Kovid-19 salgınının başından bu yana, yani 16 ayda, 7 milyon 966 bin 277 kişi için toplam 57 milyar 10 milyon 796 bin lira kaynak aktarıldı." bilgisini verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook ikinci çeyrekte gelirini ve karını artırdı29 Temmuz 2021 Perşembe 08:58
  • Nissan son 3 yıldır ilk kez 2021 mali yılında kar öngörüyor29 Temmuz 2021 Perşembe 08:54
  • Sigorta şirketi hibrit çalışma modeline geçiş yapıyor28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:48
  • Katmercilerden Kenya'ya 91,4 milyon dolarlık zırhlı araç satışı28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:23
  • Yılın ilk 3 ayında yapılan seyahatlerde 6 milyar lira harcandı28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:05
  • Borsa güne düşüşle başladı28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:24
  • 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesini TMSF yönetecek28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:55
  • ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:54
  • Piyasalar Fed'e odaklandı28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:10
  • TAV yılın ilk yarısında 13,1 milyon yolcuya hizmet verdi28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti