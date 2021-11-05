Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücretin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,"Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,"Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK"

Bakan Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.