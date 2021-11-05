  • BIST 1.578,850
  • Altın 562,21
  • Dolar 9,7249
  • Euro 11,2414
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücretin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,"Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücretin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,"Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK"

Bakan Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.

Kaynak: AA
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yatay başladı03 Kasım 2021 Çarşamba 10:30
  • Enflasyon rakamları açıklandı03 Kasım 2021 Çarşamba 10:25
  • TİM Başkanı Gülle: Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık03 Kasım 2021 Çarşamba 09:41
  • Kilosu 10 liraya düşen hamsi balık pazarlarını hareketlendirdi02 Kasım 2021 Salı 15:45
  • Sanayi ve teknolojide hem bütçeler hem hedefler büyüyor02 Kasım 2021 Salı 14:17
  • Türkiye'nin ihracatı ile ithalatı arasındaki makas hızla kapanıyor02 Kasım 2021 Salı 12:55
  • Ticaret Bakanı Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi01 Kasım 2021 Pazartesi 14:43
  • Türk halkı parasını neye yatırıyor; altın, döviz, nakit, banka oranları ne?01 Kasım 2021 Pazartesi 13:50
  • İhtiyaç sahiplerine kış boyunca 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek01 Kasım 2021 Pazartesi 13:20
  • İstanbul geçen yılki turist sayısını 9 ayda geçerek rekor kırdı01 Kasım 2021 Pazartesi 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti