  • BIST 1.330
  • Altın 472,163
  • Dolar 8,1805
  • Euro 9,8402
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 14 °C
»

Bakan Bilgin, göreve başladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin, düzenlenen devir- teslim töreninin ardından görevine başladı.
Bakan Bilgin, göreve başladı

Yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin, Meclis'teki yemin töreninin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir- teslim törenine katıldı. Zehra Zümrüt Selçuk, görevi Vedat Bilgin'e devretti. Türkiye'nin sosyal devlet yapısına katkıları için Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür eden Bakan Bilgin, "Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, tabii çok büyük bir yükün altında, iki bakanlığı da çok başarılı bir şekilde sürdürdü. Ben de daha önce başka kamu görevlerinde bulundum. Demiryolları Genel Müdürlüğü yaptım, Başbakanlık Başdanışmanlığı yaptım, Sosyal Politikalar Kurumu'nda çalıştım ama icracı olarak insanların bir karar alması ve o kararın gerçekleşmesi, takip etmesi, onu üretmesi, hizmete dönüştürmesi ve bu hizmetin çalışanlara, emeğe, yaşlılara, yoksullara, çocuklara, kimsesizlere ulaştırması çok büyük bir değerdir aynı zamanda. Bu değeri başarı ile ürettiği için, Türkiye'nin sosyal devlet oluşmasına ilave yaptığı, katkı yaptığı için sayın Bakanımızı tebrik ediyorum. Bu görevler gelip geçici görevlerdir. Bu görevlere gelirken insanlar elbette heyecanlıdır, yapmak istedikleri vardır. Ama giderken huzurlu gitmeleri, 'ben şunu gerçekleştirdim' demeleri önemlidir. İnşallah Allah bize onu nasip eder. Sayın Bakan gibi biz de alkışlar arasında gitmeyi ümit ederiz" ifadelerini kullandı.

Hem aile hem çalışma tarafında emaneti ehil ellere bırakmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Zehra Zümrüt Selçuk ise "Liyakatli ellere bırakıyorum, hoclarımıza bırakıyorum. Bizim için çok güzel ve mutluluk verici bir durum. En önemlisi, görev yaptığım süreçte saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın desteğini her zaman arkamda hissettim. Bu güven ile ülkemizin huzur ve refahı için görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştık. Çalışmalarımızda vatandaşlarımızla paylaşmayı her zaman önemsedik. Bütün herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum. Bu görevler birer bayrak yarışı. Biz aldığımız gibi teslim edeceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşısını oldu, Türkiye'ye mesaj gönderdi: Umarım siz de onaylarsınız21 Nisan 2021 Çarşamba 16:19
  • Üç yeni bakan Meclis'te yemin etti21 Nisan 2021 Çarşamba 15:55
  • Rusya, ABD'nin büyükelçi yardımcısını çağırdı21 Nisan 2021 Çarşamba 15:02
  • Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne, 'Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar' diye sordu21 Nisan 2021 Çarşamba 14:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu21 Nisan 2021 Çarşamba 14:11
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu21 Nisan 2021 Çarşamba 14:07
  • Ömer Çelik: Bu bir katliam siyasetidir21 Nisan 2021 Çarşamba 14:06
  • Emine Erdoğan'dan bedensel engelli gençler ve ailelerine ziyaret21 Nisan 2021 Çarşamba 13:56
  • Meclis açılışının 101'inci yılını kutlayacak21 Nisan 2021 Çarşamba 13:56
  • Çıkarma gemileri, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri helikopterleriyle eğitimler yaptı21 Nisan 2021 Çarşamba 13:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti