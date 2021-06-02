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Bakan Bilgin: Salgın sürecinde vatandaşa 55 milyar lira destek sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salgın sürecinde vatandaşa 55 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.
Bakan Bilgin: Salgın sürecinde vatandaşa 55 milyar lira destek sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteğine ilişkin verileri paylaştı.

Desteklerden 9,5 milyon kişinin istifade ettiğini belirten Bilgin, "33,2 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 11,4 milyar lira nakdi ücret desteği, 5,9 milyar lira işsizlik ödeneği ve 4,5 milyar lira normalleşme desteği olmak üzere vatandaşımıza toplamda 55 milyar lira tutarında destek sağladık." ifadesini kullandı.

Bilgin, kısa çalışma ödeneği ile 3,8 milyon çalışana, nakdi ücret desteği ile 2,8 milyon kişiye, işsizlik ödeneği ile 1 milyon kişiye, 50,5 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

Bakan Bilgin, 225 bini aşkın işverene ise 1,9 milyondan fazla çalışan için 4,5 milyar lira tutarında prim mahsuplaşması yapılarak normalleşme desteği sağlandığını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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