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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenleme ile ilgili konularda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sorulan Bilgin, "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu.

"3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacağız"

3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. Bakan Bilgin, ilk açıklama için önümüzdeki haftayı işaret etti.

Bilgin, "Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise 3'lü Danışma'yı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız." diye konuştu.

Asgari ücret ne olacak?

Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir kamuoyu çalışmasının yapılacağını belirterek, "Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." ifadelerini kullandı.

"Alternatif vergi modelleri üzerinde çalışıyoruz"

Bilgin, asgari ücretteki gelir vergisi kesintisine yönelik alternatif çalışmaların da gündemde olduğunu söyleyerek, farklı vergi modelleri ve düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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