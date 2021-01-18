Bakan Çavuşoğlu: Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz" dedi.

"Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.