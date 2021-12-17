Bakan Çavuşoğlu: Amacımız Afrika'yla birlikte geleceğe yürümek

Bakan Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne 16 devlet ve hükümet başkanı ile 102 Afrikalı bakanın katıldığını belirterek "Amacımız Afrika'yla birlikte kazanmak, birlikte geleceğe yürümek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Zirve'ye gösterilen yoğun ilgiden duyulan memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "2008'deki ilk zirvemize 6 ve 2014'te Malabo'daki ikinci zirvemize 7 devlet ve hükümet başkanı katılmışken, bu zirvede 16 devlet ve hükümet başkanını ağırlıyoruz. 26'sı dışişleri bakanı olmak üzere 102 Afrikalı bakanı da Zirve vesilesiyle İstanbul'da misafir ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu tarihi buluşmaya destek veren Afrika Birliği Komisyonuna teşekkür ederek Zirve'nin temasının "Birlikte Kalkınma ve Refah İçin Güçlendirilmiş Ortaklık" olduğunu belirtti.

Kalkınma ve refah yolunu Türkiye'nin Afrikalı dostlarıyla yürümek ve mevcut iş birliğini geleceğe taşımak istediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Amacımız Afrika'yla birlikte kazanmak, birlikte geleceğe yürümek. Bizim Afrika'yla ilişkilere bakışımız stratejiktir, uzun vadelidir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Afrika ülkesine 50 ziyaretle Afrika'yı en fazla ziyaret eden liderlerden olduğunu belirterek kültür, sağlık, eğitim, savunma başta olmak üzere tüm bakanlıkların, Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Diyanet, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının sahada kalkınma çabalarına güçlü destek verdiğini vurguladı.

"Türk yatırımcısı Afrika'nın her yerinde kalıcı izler bırakıyor"

Türk Hava Yollarının (THY) Türkiye ile Afrika arasında dostluk köprüsü olmakla kalmadığını, Afrika'yı dünyaya bağladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Türk yatırımcısı Afrika'nın her yerinde kalıcı izler bırakıyor." dedi.

Çavuşoğlu, Zirve çerçevesinde sağlık, eğitim ve tarım bakanlarının da toplantılar yaptığını belirterek "Bu Zirve vesilesiyle Ortak Bildiri'ye ilaveten önümüzdeki 5 yılda ne yapacağımıza dair bir eylem planı kabul edeceğiz. Bu eylem planı 5 ana başlık altında, kalkınma, ticaret, sanayi, eğitim, bilişim, kadın, gençlik, altyapı, tarım ve sağlık gibi çok farklı alanlarda somut adımları içeriyor. Dolayısıyla kalkınma yolunu hamasetle değil, icraatla yürüyeceğiz." diye konuştu.

Bu adımlar atılırken, Türk Devletleri Teşkilatı gibi kuruluşlar ile Afrika kıtası arasındaki ilişkilerin gelişmesine de çaba gösterileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu ay içinde Türk Devletleri Teşkilatı olarak Togo ve Burkina Faso'ya aşı bağışımız bu çalışmalarımızın somut bir sonucu. Türk Devletleri Teşkilatı olarak farklı Afrika ülkelerine önümüzdeki günlerde 2,5 milyon doz ilave aşı ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

"Afrika'ya inanıyoruz"

Çavuşoğlu, Afrika'da barış ve istikrarın tesisi için ortaklığın güçlendirildiğini ifade ederek "Terörle mücadelede Afrika'ya desteğimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle FETÖ'yle mücadelemizde yanımızda duran Afrikalı dostlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kalıcı barışın ancak siyasi istikrarla tesis edilebileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu nedenle seçilmiş iktidarların şiddet yoluyla el değiştirmesine karşı olduğumuzun altını tekrar çiziyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir ülke olduğunu söyleyerek "Afrika'yı az gelişmişlikle, iç savaşlarla, darbelerle anan, bu kısır döngüden çıkmayacağını iddia eden çevrelere inat birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz Afrika'ya inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"(TURKOVAC aşısı kullanılmaya başladığında) Afrika Birliği ve Afrika ülkeleriyle iş birliği yapacağız"

Çavuşoğlu, Afrika Birliğini temsilen, Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kristof Pen Apala'nın konuşmasının ardından, mevkidaşının vurguladığı alanlarda iş birliğinin artırılması için eğitim, sağlık ve tarım bakanlarının da zirve kapsamında toplantılar yaptığını hatırlattı.

Kovid-19'la mücadeleye ilişkin ise Çavuşoğlu, "Aşı konusunda da kısa süre içinde Türk aşısı TURKOVAC inşallah kullanılmaya başlanacak. O zaman hem aşının Afrika'ya ulaştırılması hem de Afrika'da ortak üretim konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, Afrika ile Afrika Birliği ve Afrika ülkeleriyle iş birliği yapacağız." dedi.