Bakan Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınların İbradı ilçesi hariç söndürüldüğünü belirterek, "Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Dün tüm zor şartlara rağmen rüzgarın güçlü olmasına rağmen kritik noktalarda yangını cansiperane şekilde yapılan çalışmalar sayesinde durdurduklarını aktaran Çavuşoğlu, kritik noktadan öteye gitmesi halinde yangının 5-10 gün daha yangının devam etme ihtimalinin olduğunu ve ancak çalışmalarıyla bu ihtimalin önüne geçtiklerini dile getirdi.



Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının 218'inci saatte kontrol altına alındığını anlatan Çavuşoğlu, İbradı Eynif Ovası'nda aktif yangının sürdüğünü, karadan ve havadan bütün ekiplerin o bölgeye yoğunlaştığını bildirdi. O bölgede de kontrol dışında bir durum olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bugün bin 915 araç ve 8 bin 155 personelle sahadaydık. Hava unsurlarımız 1600 sorti gerçekleştirdi. Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi. Vatandaşlarımız yaralarını hızlıca sarıyoruz. Gerek yangın söndürme gerekse hasar tespit ve diğer destek hususlarında sahadaki kurumlarımız uyum içinde elbirliğiyle çalışıyor. Bakanlarımız da bizzat bu çalışmaları yürütüyor." diye konuştu.

"Gözümüz, kulağımız ve dualarımız Muğla bölgesinde"

Çavuşoğlu, yangında mücadele eden tüm kurumlar, belediyeler, STK'ler ve gönüllülere teşekkür etti. Sahada birlik ve beraberliğin hakim olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin bugün kendilerini ziyaret ederek güç ve moral verdiğini söyledi.

Azerbaycan'dan yola çıkan 40 itfaiye aracı ve 162 personelin Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 200 itfaiye personeli de bu akşam uçakla Dalaman'a intikal edecek. Kazakistan'dan 2 helikopter, 16 kişilik ekibiyle yola çıktı. İsrail'den bir şirketimizin 2 uçak kiraladığını söylemiştik. O uçaklar da Dalaman'a indiler. ABD'den 2 helikopterin pazartesi Türkiye'de olacağı bilgisini aldık. Bu sene kritik bir sene. Her yerde yangın var. Bu yangınların söndürülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü. Gözümüz, kulağımız ve dualarımız Muğla bölgesinde. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde tüm bakanlar ve ekipler o bölgelerde yoğun çalışıyorlar. Yunanistan'da da büyük bir yangın devam ediyor. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı aradım, bilgi aldım. İtalya ve diğer balkan ülkelerinde de yangınlar var. Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz. Kendi yangınlarımızı söndürmenin derdindeyken dünyanın diğer yerlerindeki yanan ormanları, şehirleri görüyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik."

Bakan Kurum: Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların tamamı kontrol altına alındı

Bakan Kurum, Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların tamamının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, çok kısa süre içerisinde Muğla'daki orman yangınını söndürme çalışmalarının da tamamlanacağını söyledi.

Yangınlarla mücadelede gece gündüz çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Kurum, 28 Temmuz'da başlayan yangında Antalya'da 59 mahallenin doğrudan etkilendiğini, bu mahallelerdeki vatandaşların güvenli bölgelere taşındığını, 8 bini aşkın personel ve araçla çalışmaların aynı kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.

"Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808'i tedavileri yapılarak taburcu edildi. 6 vatandaşımızın tedavisi halen hastanelerimizde devam etmektedir." diyen Bakan Kurum, 45 mahallede 2 bin 544 afetzedeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile psikososyal destek verilmesine devam edildiğini anlattı.

Konteyner kurulumu

Bir taraftan da konteyner kurulumunun başladığına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Toplamda acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 146 adet konteynerin kurulumu tamamlandı. Amacımız 3-4 gün içinde bütün Antalya'da konteyner ihtiyacını AFAD'ımız inşallah karşılayacaktır. Buna ilişkin 400 konteyner Antalya'mıza gelmiştir ve ihtiyaç mahallerine, mahallelerimize gönderilmektedir. Yine bu çerçevede 140 çadır kurulumu tamamlanmış durumda. Kızılay'ımızla birlikte de vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını giderecek adımlar atıyoruz. Günde ortalama 17 bin vatandaşımıza yemek dağıtımı yapılıyor. Bu çerçevede bugüne kadar 95 bin kumanya dağıtıldı, 93 bin öğün de yemek verildi."

Bakan Kurum, hasar tespitine de devam ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şu ana kadar bölgeye toplamda 52,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi. Bir taraftan da yaptığımız hasar tespitleri çerçevesinde vatandaşlarımızın eşya hasarlarını giderecek, taşınma ve kira masraflarını giderecek nakdi ödemelerimizi yapıyoruz. Bugün itibarıyla toplamda 16 milyon 800 bin lira nakdi ödemeyi vatandaşlarımızın hesaplarına yaptık. Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya yardımı, kira yardımı hesaplarına yatırılacaktır. İlk ödemeleri yapılmıştır. Kalan ödemeler de tespitlerin bitmesine müteakip yapılacaktır.

Diğer taraftan artık kalıcı süreçlerimizi işletiyoruz. Bu çerçevede 7 ilimizde Bakanlığımızın personeliyle birlikte toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir taraftan sahada gezici laboratuvarlarımızla vatandaşlarımızın evlerinden numune alarak binaların durumuna da bakıyoruz. Muğla dışında, yangının söndürüldüğü her noktada hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır."

Hasar tespit çalışmaları

Yangının söndürülmesine müteakip en geç 2-3 gün içinde Muğla’daki hasar tespit çalışmalarının da tamamlanacağını aktaran Kurum, "Bugün itibarıyla Antalya’daki hasar tespit çalışmaları çerçevesinde toplamda 6 bin 340 bağımsız bölüm incelendi ve ağır hasarlı, yıkık ve yıkılması gereken 2 bin 164 bağımsız birim tespit edildi. 62 kamu binası da bu çerçevede incelendi. Bir taraftan da yeni konutların yapımı için ve yıkılma riski olan binalarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak adımları atıyoruz. Hızlı bir şekilde binaların yıkım sürecini başlattık. Bu çerçevede de 503 binanın yıkımı tamamlanmış durumda." diye konuştu.

Bakan Kurum, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için de çalışmaları hızla sürdürdüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da bizzat bakanlarımızdan ve valimizden bilgileri alıp, buraya verilmesi gereken destekleri verip, süreci yakinen takip etmektedir. Bizim bu süreçten sonra zaman kaybına hiçbir şekilde tahammülümüz yok. Çiftçilerimiz, vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Vatandaşlarımızın mağduriyetini bir an önce gidermek istiyoruz ve bu çerçevede tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı başlattık, en geç bir ay içinde 2+1, 3+1, altında deposu ve ahırıyla ihtiyaçlarını giderecek adımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla atacağız. Bir sene dedik, inşallah önümüzdeki yaz gelmeden Antalya’daki tüm konutlarımızı bitiriyor olacağız. Vatandaşlarımızın yaylalardaki hayvanlarının 2-3 ay içerisinde köylerimize, mahallelere geleceği öngörüsüyle toplamda 400’ü aşkın ahır hasar görmüş durumda, 3 ay içinde bütün ahırları tamamlayacağız, eve yaylalardan gelen vatandaşlarımız yeni ahırlara hayvanlarını koyabilecekler."

Yanan orman alanlarına ilişkin çalışmalarla ilgili koordinasyonu yürüttüklerini aktaran Kurum, "Bir yıl içerisinde inşallah tüm alanımızı ağaçlandıracağız ve yeşil vatanımız, akciğerlerimiz olan ormanlarımızı korumak için cansiperane mücadelemiz bu çerçevede devam edecektir. Gerek keçiboynuzu, gerek defne, gerek zeytin ağaçlarının yanan alanlarda ekimi için Tarım ve Orman Bakanlığımız çalışmaları başlatmıştır. Daha önce de milletimizin desteği ile nice zorlukların, büyük felaketlerin üstesinden geldik. İnşallah bu zor dönemi de aynı anlayışla, aynı birlik ve beraberlik ruhu ile atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu: Diğer bölgelerdeki yangınları bitirmek için gücümüzü artık o taraflara aktaracağız

Bakan Karaismailoğlu ise yaptığı açıklamada, yürüttükleri büyük mücadelenin bugün 10'uncu gününde olduklarını, yangınların söndürülmesinde büyük çaba gösteren, cansiperane savaşan tüm personele minnettar olduğunu, gurur duyduklarını söyledi.

Yangın kontrol altına alındığı için buruk da olsa sevinçli olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Antalya bölgesindeki yangınların sonuna geliyoruz. Ama 10 gün içerisinde Türkiye'nin her tarafından buraya koşarak gelen tüm çalışma arkadaşlarımız, vatandaşlarımız ve kurumlarımızın çok değerli personeline, yüzlerce iş makinesi, itfaiye araçları, arazözler ile gece gündüz uyumadan 24 saat çalışan, büyük mücadele veren arkadaşlarımıza minnettarız. Bu, Türk milletinin vatandaşına, milletine, devletine, memleketine sahip çıkmasının bir sonucudur. İnşallah Muğla'daki yangınları da en kısa sürede söndüreceğiz."

Karaismailoğlu, milletin devletine güveninin tam olduğunu, devletin milletin hizmetinde, milletine sahip çıkmasıyla tüm yangınların üstesinden geleceklerini ifade etti.

Afetin izlerini de kısa sürede ortadan kaldıracaklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Bir taraftan yangınla mücadele ederken bir taraftan yangının söndürüldüğü bölgelerde afetin izlerini ortadan kaldırmak için bakanlarımızla olağanüstü bir hızla bu mağduriyetleri bir bir ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, görülmemiş bir afet yaşadıklarını, yangınlarda yoğun bir mücadele verildiğini belirterek, "Bunun da üstesinden devletimizin gücüyle gelmeye başladık, inşallah diğer bölgelerdeki yangınlar da ortadan kısa sürede kaldırılacaktır. Devletimiz çok güçlüdür, vatandaşlarımızın da devlete güveni tamdır. İnşallah diğer bölgelerdeki yangınları bitirmek için gücümüzü artık o taraflara aktaracağız." ifadelerini kullandı.