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Bakan Çavuşoğlu Bangladeş'te Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.
Bakan Çavuşoğlu Bangladeş'te Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan Çavuşoğlu, müzede fotoğrafları inceledi ve ardından ziyaret defterini imzaladı.

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